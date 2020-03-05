Качество газа в феврале 2020 года по областям Украины (инфографика)

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Оператор ГТС Украины информирует о качестве газа в регионах Украины.
Об этом сообщается на сайте “Оператор ГТС Украины”.
“Транспортировку газа по газораспределительным сетям и подачу газа к жилым домам производят компании по газоснабжению (облгазы или горгазы), которые отвечают за качественные показатели природного газа, подаваемого конечным потребителям”, – говорится в сообщении.
В случае сомнений в качестве природного газа потребитель имеет право – обратиться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в феврале 2020 года, составляет 8235 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).
Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.
tsoua.com
Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, которые находятся в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованы согласно требованиям действующего законодательства.
tsoua.com
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