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Качество газа в феврале 2020 года по областям Украины (инфографика)

Качество газа в феврале 2020 года по областям Украины (инфографика)

Оператор ГТС Украины информирует о качестве газа в регионах Украины.

Об этом сообщается на сайте “Оператор ГТС Украины”.

“Транспортировку газа по газораспределительным сетям и подачу газа к жилым домам производят компании по газоснабжению (облгазы или горгазы), которые отвечают за качественные показатели природного газа, подаваемого конечным потребителям”, – говорится в сообщении.

В случае сомнений в качестве природного газа потребитель имеет право – обратиться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в феврале 2020 года, составляет 8235 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал/м3).

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Опубликованные паспорта качества природного газа систематизированы по регионам Украины с указанием объекта отбора пробы и его привязки к магистральному трубопроводу.


tsoua.com

Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, которые находятся в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованы согласно требованиям действующего законодательства.


tsoua.com

Справка Finance.ua:

  • В феврале оптовая цена на газ для населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей составит 3,95 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).
  • Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус не надеется, что с 1 мая в Украине полноценно заработает конкурентный рынок газа для населения. По мнению нардепа, для его запуска до этой даты не хватит времени.

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По материалам Finance.UA
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