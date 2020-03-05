Apple готовит к выходу новые наушники

Apple готовится выпустить новые наушники Powerbeats 4. На это намекает сертификация в базе данных FCC, а также просочившиеся в сеть промо-изображения, видео и характеристики устройства. Предстоящие наушники повторяют дизайн Powerbeats Pro, который должен быть более комфортным и эргономичным.

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Powerbeats 4 будут оснащаться чипом Apple H1 с поддержкой Siri. Логотип Beats служит кнопкой, которую можно использовать для воспроизведения, паузы и переключения треков. Долгое удерживание активирует голосового помощника.



Фото: itc.ua

Автономность будущей новинки составит примерно 15 часов, что на 3 часа больше, чем у предыдущей модели. Очевидно, что для зарядки будет использоваться порт Lightning. Apple может анонсировать Powerbeats 4 в ближайшие дни, возможно, вместе с iOS 13.4.



Фото: itc.ua

Тем временем в коде iOS 14 обнаружены значки, обозначающие накладные наушники Apple в центре управления и в виджете уровней заряда подключённых устройств. Основываясь на этом, можно предположить, что компания выпустит две версии наушников – в белом и чёрном вариантах расцветки. Предположительно, они получат больше функций, чем существующие наушники Beats, что в плане возможностей приравняет их к AirPods. Так, например, они смогут похвастаться активным шумоподавлением и будут автоматически приостанавливать воспроизведение при снятии наушников.

Окончательное название накладных наушников Apple пока не известно, но компания чётко классифицирует их как часть семейства AirPods. Это говорит о том, что они выйдут под брендом Apple, а не Beats.