Apple выплатит $500 млн штрафа за замедление работы старых iPhone

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Компания Apple согласилась заплатить до 500 млн долларов компенсации владельцам старых iPhone, у которых смартфоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS. Об этом пишет CNN.
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Так, компания договорилась с владельцами старых моделей iPhone, которые подали иск против Apple и настаивали, что после обновления программного обеспечения их смартфоны стали хуже работать. В частности речь шла о моделях iPhone 6, 6s, 7 и SE.
Если разделить общую сумму компенсации между истцами, то каждый из них получит от Apple около 25 долларов. Эта сумма может увеличиться или уменьшиться в зависимости от того, сколько устройств попадут под урегулирование.
Напомним, в конце 2017 года корпорация Apple признала, что умышленно снижала скорость работы некоторых моделей iPhone. В частности, компания признала, что последние версии операционной системы iOS снижают скорость работы некоторых моделей iPhone, чтобы продлить срок работы аккумулятора.
Функцию замедления работы смартфонов применяли в моделях iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. А с выходом iOS 11.2 функция задела и iPhone 7. В итоге Apple не признала злоупотреблений, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать судебных расходов по этому делу. Суммарный объем выплат составит не менее 310 миллионов долларов, но не более 500 миллионов долларов.
Напомним, французские власти оштрафовали компанию Apple на 25 миллионов евро из-за того, что старые iPhone работали медленнее после обновления iOS.
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