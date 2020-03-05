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Государство продаст 6 крупных компаний за год: среди них Центрэнерго и ОПЗ - Фонд госимущества

Государство продаст 6 крупных компаний за год: среди них Центрэнерго и ОПЗ - Фонд госимущества

До конца 2020 года Фонд государственного имущества планирует объявить конкурсы на большую приватизацию 6 государственных компаний.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко во время презентации.

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График выставления крупных государственных компаний на приватизацию выглядит следующим образом:

  • Апрель 2020 года – отель Днепр (находится на Европейской площади в Киеве);
  • Май 2020 года – Объединенная горно-химическая компания (управляет двумя горно-обогатительными комбинатами);
  • Конец августа 2020 года – Одесский припортовый завод;
  • Конец октября 2020 года – Президент-отель (находится в центре Киева);
  • Конец ноября 2020 года – Электротяжмаш;
  • Декабрь 2020 года – Центрэнерго.

В целом на большую приватизацию планируют выставить 23 государственные компании. Те, которые не успеют продать в 2020 году, будут продавать в последующие годы.

По материалам hromadske.tv
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