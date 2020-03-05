Государство продаст 6 крупных компаний за год: среди них Центрэнерго и ОПЗ - Фонд госимущества

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До конца 2020 года Фонд государственного имущества планирует объявить конкурсы на большую приватизацию 6 государственных компаний.
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко во время презентации.
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График выставления крупных государственных компаний на приватизацию выглядит следующим образом:
В целом на большую приватизацию планируют выставить 23 государственные компании. Те, которые не успеют продать в 2020 году, будут продавать в последующие годы.
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