0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 157 0

Новый министр здравоохранения выступил за введение страховой медицины

Новый министр здравоохранения выступил за введение страховой медицины

В рамках реализации медицинской реформы в Украине необходимо ввести страховую медицину.

Об этом заявил новый министр здравоохранения Илья Емец, пишет Сегодня.

“Моя задача сейчас сделать некоторую эволюцию в реформе, и сделать так, чтобы и врач, и пациент были довольны. Сейчас – только часть реформы. Самая главная часть – это специализированная медицинская помощь, в которой много аспектов, и я уверен, что мы должны решить. Первое – это страховая медицина. Мы абсолютно обязаны как можно скорее сказать, что если гражданин Украины, то имеет право на страховую медицину”, – заявил он.

Читайте также: В Слуге народа рассказали, когда заработает страховая медицина

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья сейчас работают с регионами над вторым этапом медреформы, который должен стартовать с 1 апреля.

На этом этапе украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг, потому что заработает программа медицинских гарантий.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.