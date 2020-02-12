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В Слуге народа рассказали, когда заработает страховая медицина

В Слуге народа рассказали, когда заработает страховая медицина

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил, что в 2023 году может начать работать страховая медицина.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Медицинская страховка, по его словам, будет покрывать то, что не вошло в гарантированный государством объем бесплатной медицинской помощи. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий.

“Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это universal coverage (универсальное покрытие расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Нам следует выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине”, — сказал Радуцкий.

Необходимым условием для запуска страховой медицины нардеп считает также вывод зарплат украинцев из тени.

“Мы сделаем все, чтобы процент черной зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то через год-два — к 2023 году. Это не обещание. Это планы”, — отметил глава парламентского комитета.

По материалам Радио Свобода
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