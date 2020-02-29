Премьер-министр: в Украине нужны программы кредитования для среднего и крупного бизнеса

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В Украине должны заработать программы кредитования для среднего и крупного бизнеса. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала “1+1” в ток-шоу “Право на власть”.
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“В Украине должна заработать программа и для среднего бизнеса, и для крупного бизнеса”, – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что по инициативе команды Владимира Зеленского в Украине заработала экономическая программа “5-7-9%” для малого бизнеса.
Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины назначила нового главу правительства Украины – Дениса Шмыгаля и новый состав Кабинета министров, в котором осталось несколько министров из прошлого состава правительства.
• под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;
• под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ставку на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);
• под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн;
• сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
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