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Премьер-министр: в Украине нужны программы кредитования для среднего и крупного бизнеса

Премьер-министр: в Украине нужны программы кредитования для среднего и крупного бизнеса

В Украине должны заработать программы кредитования для среднего и крупного бизнеса. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала “1+1” в ток-шоу “Право на власть”.

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“В Украине должна заработать программа и для среднего бизнеса, и для крупного бизнеса”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что по инициативе команды Владимира Зеленского в Украине заработала экономическая программа “5-7-9%” для малого бизнеса.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины назначила нового главу правительства Украины – Дениса Шмыгаля и новый состав Кабинета министров, в котором осталось несколько министров из прошлого состава правительства.

Справка Finance.ua:

  • 21 января Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
  • Программой предусматривается: выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет

• под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

• под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ставку на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника);

• под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн;

• сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

  • С 1 марта программа “Доступные кредиты 5-7-9%” включает дополнительную опцию – кредитные гарантии. Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика.
По материалам УНН
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