Twitter введет функцию исчезающих сообщений

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Социальная сеть Twitter тестирует функцию, которая позволит некоторым твитам исчезать через 24 часа. Новая функция под названием fleets похожа на исчезающие сообщения в Snapchat и Instagram Stories.
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Изменения привели к появлению хэштега #RIPTwitter, так как пользователи жаловались, что новая функция сделает сайт микроблогов слишком похожим на другие платформы социальных сетей. Пока что Twitter тестирует эту функцию только в Бразилии.
Кайвон Бейкпур, руководитель продукта компании, сказал, что новая функция позволит людям публиковать мысли, которые затем хотелось бы забыть и не возвращаться к ним. По его словам, размещение в Twitter может запугать некоторых пользователей своей постоянностью и невозможностью все исправить.
“Мы надеемся, что fleets могут помочь людям поделиться мимолетными мыслями о том, что они вряд ли захотят твитнуть”, – написал он в посте из семи частей в Twitter.
Исчезающие сообщения появятся при нажатии на фотографию профиля пользователя. Пользователи не смогут отвечать, лайкать или публично комментировать любые исчезающие сообщения.
Некоторые пользователи Twitter заявили о своих оговорках. Бейкпур признал, что fleets действительно очень похожи на функции “Истории” из Facebook и Instagram. Он сказал, что Twitter вносит “несколько преднамеренных различий” в свою версию. Компания не сообщила, когда fleets будут развернуты по всему миру.
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