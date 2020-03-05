0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Twitter введет функцию исчезающих сообщений

Twitter введет функцию исчезающих сообщений

Социальная сеть Twitter тестирует функцию, которая позволит некоторым твитам исчезать через 24 часа. Новая функция под названием fleets похожа на исчезающие сообщения в Snapchat и Instagram Stories.

Читайте также: Twitter впервые заработала за квартал более $1 млрд

Изменения привели к появлению хэштега #RIPTwitter, так как пользователи жаловались, что новая функция сделает сайт микроблогов слишком похожим на другие платформы социальных сетей. Пока что Twitter тестирует эту функцию только в Бразилии.

Кайвон Бейкпур, руководитель продукта компании, сказал, что новая функция позволит людям публиковать мысли, которые затем хотелось бы забыть и не возвращаться к ним. По его словам, размещение в Twitter может запугать некоторых пользователей своей постоянностью и невозможностью все исправить.

“Мы надеемся, что fleets могут помочь людям поделиться мимолетными мыслями о том, что они вряд ли захотят твитнуть”, – написал он в посте из семи частей в Twitter.

Исчезающие сообщения появятся при нажатии на фотографию профиля пользователя. Пользователи не смогут отвечать, лайкать или публично комментировать любые исчезающие сообщения.

Некоторые пользователи Twitter заявили о своих оговорках. Бейкпур признал, что fleets действительно очень похожи на функции “Истории” из Facebook и Instagram. Он сказал, что Twitter вносит “несколько преднамеренных различий” в свою версию. Компания не сообщила, когда fleets будут развернуты по всему миру.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.