Twitter впервые заработала за квартал более $1 млрд

Квартальный доход Twitter впервые превысил $1 млрд, однако чистая прибыль компании в четвертом квартале 2019 года оказалась ниже, чем ожидалось – $119 млн против $255 млн в 2018 году.

Как сообщает Reuters, монетизированная аудитория Twitter выросла до 152 млн пользователей, количество активных ежедневных пользователей за отчетный период выросло на 7 млн, хотя аналитики ожидали увеличения на 2 млн.

Квартальная выручка компании, если сравнить с 2018 годом, увеличилась на 11% – до $1,01 млрд, общий доход от рекламы составил $885 млн, что на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Больше всего компания заработала на своем главном рынке – в США. Общая прибыль Twitter выросла на 17% и составила $591 млн, в то же время международная – на 3%. Компания связывает слабые показатели за рубежом со снижением доходов от мобильной рекламы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ежеквартальные общие операционные расходы выросли на 22% – до $854 млн, если сравнить с аналогичным периодом годом ранее. Twitter прогнозирует выручку в первом квартале 2020 г. в диапазоне от $825 млн до $885 млн, что, по оценкам Уолл-стрит, свидетельствует о росте расходов в этом году примерно на 20% (в соответствии с увеличением количества работников и создание нового центра для обработки данных).

После обнародования финотчетности акции Twitter выросли на 15%.