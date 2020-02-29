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В ЕС официально продолжили замораживание активов окружения Януковича

В ЕС официально продолжили замораживание активов окружения Януковича

Совет Европейского Союза продлил замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и 9 человек из его окружения.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ЕС.

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“Сегодня Совет принял решение продлить еще на один год до 6 марта 2021 года действующее замораживания активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры по двум лицам не были распространены”, – говорится в заявлении.

Как сообщил накануне брюссельский корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, ранее в ЕС было решено исключить бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого из списка лиц, активы которых заморожены из-за ответственности за присвоение украинских государственных средств.

По материалам УНН
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