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Милованов: коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине

Милованов: коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине

Вспышка коронавируса может вызвать кризис в экономике Украины, поэтому правительству следует принимать оперативные меры, препятствующие распространению вируса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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«Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике», – заявил Милованов.

Он отметил, что правительство должно подготовить стратегию для противодействия экономическим последствиям коронавируса. Эта стратегия должна касаться:

  • Монетарной политики – снижение учетной ставки, вливание дополнительных средств на рынок;
  • Фискальной политики – предоставление налоговых каникул отдельным категориям бизнеса, предоставление бюджетной поддержки. При необходимости Милованов рекомендует ограничить деятельность предприятий отдельных отраслей, в частности туризма, транспорта;
  • Торговой политики – введение или, наоборот, отмена пошлин на импортные товары;

Также Милованов рекомендует в случае дальнейшего распространения коронавируса ввести каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров и заключать специальные меморандумы с представителями различных отраслей экономики.

По материалам hromadske.tv
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