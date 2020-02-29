Милованов: коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине

Вспышка коронавируса может вызвать кризис в экономике Украины, поэтому правительству следует принимать оперативные меры, препятствующие распространению вируса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Читайте также: В Нацбанке спрогнозировали ущерб от коронавируса для экономики Украины

«Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике», – заявил Милованов.

Он отметил, что правительство должно подготовить стратегию для противодействия экономическим последствиям коронавируса. Эта стратегия должна касаться:

Монетарной политики – снижение учетной ставки, вливание дополнительных средств на рынок;

Фискальной политики – предоставление налоговых каникул отдельным категориям бизнеса, предоставление бюджетной поддержки. При необходимости Милованов рекомендует ограничить деятельность предприятий отдельных отраслей, в частности туризма, транспорта;

Торговой политики – введение или, наоборот, отмена пошлин на импортные товары;

Также Милованов рекомендует в случае дальнейшего распространения коронавируса ввести каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров и заключать специальные меморандумы с представителями различных отраслей экономики.