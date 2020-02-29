Милованов: коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине

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Вспышка коронавируса может вызвать кризис в экономике Украины, поэтому правительству следует принимать оперативные меры, препятствующие распространению вируса.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
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«Вероятность эпидемии низкая, но постепенно растет. Эпидемия может привести к кризису в экономике», – заявил Милованов.
Он отметил, что правительство должно подготовить стратегию для противодействия экономическим последствиям коронавируса. Эта стратегия должна касаться:
Также Милованов рекомендует в случае дальнейшего распространения коронавируса ввести каникулы на коммунальные платежи для пенсионеров и заключать специальные меморандумы с представителями различных отраслей экономики.
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