Xiaomi представила массажер для рук (видео)

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Массажёр для рук от Xiaomi – полезный гаджет для работающих за компьютером.
Эта модель имеет пластиковый корпус, мягкую камеру, обшитую тканью, несколько кнопок управления и дисплей, на котором выводится подробная информация о массаже, включая температуру, режим и время.
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Устройство умеет делать массаж кисти, пальцев и ладони. Оно нагревает руку (с помощью графитового нагревателя), снимает стресс и успокаивает мышцы, а также делает кожу более гладкой. Работает девайс на аккумуляторе с ёмкостью в 2000 мАч, а заряжается — через порт USB-C.
Несмотря на габариты, весит Xiaomi PMA-C20 всего 980 г.
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