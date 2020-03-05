Xiaomi представила массажер для рук (видео)

Массажёр для рук от Xiaomi – полезный гаджет для работающих за компьютером.

Эта модель имеет пластиковый корпус, мягкую камеру, обшитую тканью, несколько кнопок управления и дисплей, на котором выводится подробная информация о массаже, включая температуру, режим и время.

Читайте также: Xiaomi показала быструю беспроводную зарядку с принимающей мощностью 40 Вт

Устройство умеет делать массаж кисти, пальцев и ладони. Оно нагревает руку (с помощью графитового нагревателя), снимает стресс и успокаивает мышцы, а также делает кожу более гладкой. Работает девайс на аккумуляторе с ёмкостью в 2000 мАч, а заряжается — через порт USB-C.

Несмотря на габариты, весит Xiaomi PMA-C20 всего 980 г.