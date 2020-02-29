Xiaomi показала быструю беспроводную зарядку с передачей 40 Вт энергии (видео)

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Xiaomi заявляет о достижении высокой скорости беспроводной передачи энергии, которую пока не смогли освоить многие другие производители. Вице-президент Xiaomi Чанг Ченг опубликовал запись в социальной сети Weibo, где говорится о грядущем решении быстрой беспроводной зарядки с передачей 40 Вт энергии.
В коротком ролике показан процесс беспроводной подзарядки смартфона Mi 10 Pro. Он обладает батареей ёмкостью 4000 мАч. При использовании быстрой беспроводной зарядки удалось восстановить 57% ёмкости аккумулятора за первые 20 минут, а весь процесс зарядки от 0 до 100% занял 40 минут.
На текущий момент лучшее решение для беспроводной зарядки Xiaomi — Mi Charge Turbo — достигает максимальной мощности 30 Вт.
Прототип беспроводного зарядного устройства в тесте рассчитан на использование вертикального воздушного охлаждения. Это позволит контролировать тепловые условия работы. Пока неизвестно, когда новая версия беспроводного зарядного устройства Xiaomi появится на рынке. Можно предполагать, что оно будет представлено вместе с новым флагманским смартфоном Xiaomi.
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