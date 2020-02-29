ЕБА выступила против безосновательных проверок "белого" бизнеса

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Европейская Бизнес Ассоциация выступила против проведения Госэкоинспекцией безосновательных проверок на предприятиях, работающих в соответствии с требованиями законодательства. Объявленные руководством этой структуры намерения внепланово проверять такие предприятия на предмет влияния на экологию эксперты ЕБА расценивают как давление государства на бизнес.
Об этом говорится в обнародованном на сайте ЕБА открытом обращении к Государственной экологической инспекции.
“Важно в первую очередь сформировать правильные и рациональные направления реформирования Госэкоинспекции – органа, который непосредственно осуществляет контроль: ключевые показатели эффективности, круг полномочий инспекторов, эффективность осуществления государственного надзора в соответствии с установленными процедурами и лучшими европейскими практиками”, – отметили авторы обращения, акцентировав также внимание на том, что все изменения должны происходить комплексно и всесторонне.
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В то же время в ЕБА раскритиковали анонсированные Госэкоинспекцией комплексные проверки предприятий, оказывающих влияние на окружающую среду, ведь убеждены: под подобное своеобразное давление подпадут исключительно предприятия, работающие в соответствии с законодательством и вовремя подающие отчеты в контролирующие органы.
Подчеркнули эксперты этой организации и то, что проведение подобных проверок без достаточных оснований является рычагом давления государства на бизнес.
По мнению экспертов, странным выглядит и обоснование необходимости проведения внеплановых проверок: их в правительстве объясняют неэффективностью работы Госэкоинспекции.
“В результате, мы имеем ситуацию, в которой тот же неэффективный государственный орган будет осуществлять мероприятия по контролю, тем самым увеличивая давление на субъекты хозяйствования”, – резюмировали в ЕБА. И призвали все государственные структуры придерживаться принципов объективности, беспристрастности проведения контроля и невмешательства государства в деятельность бизнеса, если он работает по закону. Вместо этого, по мнению членов ЕБА, стоит объединить усилия власти и бизнеса для разработки и внедрения действительно качественной и эффективной природоохранной системы.
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