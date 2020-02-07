Налоговая изменила план проверок бизнеса

Государственная налоговая служба Украины обновила план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2020 год (по состоянию на 12 февраля).

Об этом сообщает пресс служба ГНС.

Изменения внесены в раздел I плана-графика «Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц» и раздел II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов».

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Налоговики проведут в 2020 году 4143 проверки юридических лиц, что на 2 проверки меньше, чем планировалось ранее.

Кроме того, количество компаний, которые проверят в 2020 году, на 20% меньше, чем в 2019 году.

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Согласно проведенному исследованию, украинский бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины. Опрос за период апрель-октябрь 2019 года демонстрирует некоторое ухудшение настроений экспертов. Показатель индекса составил 2,90 баллов из 5 возможных, по сравнению с 2,98 в предыдущем периоде.

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