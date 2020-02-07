Налоговая изменила план проверок бизнеса

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Государственная налоговая служба Украины обновила план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2020 год (по состоянию на 12 февраля).
Об этом сообщает пресс служба ГНС.
Изменения внесены в раздел I плана-графика «Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц» и раздел II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов».
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Налоговики проведут в 2020 году 4143 проверки юридических лиц, что на 2 проверки меньше, чем планировалось ранее.
Кроме того, количество компаний, которые проверят в 2020 году, на 20% меньше, чем в 2019 году.
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