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Налоговая изменила план проверок бизнеса

Налоговая изменила план проверок бизнеса

Государственная налоговая служба Украины обновила план-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2020 год (по состоянию на 12 февраля).

Об этом сообщает пресс служба ГНС.

Изменения внесены в раздел I плана-графика «Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц» и раздел II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов».

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Налоговики проведут в 2020 году 4143 проверки юридических лиц, что на 2 проверки меньше, чем планировалось ранее.

Кроме того, количество компаний, которые проверят в 2020 году, на 20% меньше, чем в 2019 году.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла закон по уменьшению давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.
  • Согласно проведенному исследованию, украинский бизнес ухудшил оценку налоговой системы Украины. Опрос за период апрель-октябрь 2019 года демонстрирует некоторое ухудшение настроений экспертов. Показатель индекса составил 2,90 баллов из 5 возможных, по сравнению с 2,98 в предыдущем периоде.
  • В Украине предлагают уменьшить размер основной ставки НДС с 20% до 15% в течение пяти лет.

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По материалам Finance.UA
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