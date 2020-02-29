Преимущества новых электронных больничных и когда они заработают

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Кабинет министров Украины принял постановление о введении электронных больничных на замену листам нетрудоспособности, то есть традиционным больничным.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
Когда заработает – с апреля 2020 года.
“Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте – электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев”, – написал он.
Как будет теперь. Вместо того, чтобы выписывать больничные (официально, “листы нетрудоспособности”) на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.
Преимущества таких больничных:
Сколько эта система будет стоить для государства. Система на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется.
“Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой ИТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни бизнесу, ни государству”, – отметил Дубилет.
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