Преимущества новых электронных больничных и когда они заработают

Кабинет министров Украины принял постановление о введении электронных больничных на замену листам нетрудоспособности, то есть традиционным больничным.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Когда заработает – с апреля 2020 года.

“Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте – электронные больничные! Над ними мы работали несколько месяцев”, – написал он.

Как будет теперь. Вместо того, чтобы выписывать больничные (официально, “листы нетрудоспособности”) на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Преимущества таких больничных:

Вокруг больничных происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн. Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год.

Подделывать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе.

Гражданам можно будет не посещать больницу для того, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без дополнительного визита (визит нужен, если срок другой).

Устраняем лишнюю бюрократию. Информация в фонд и работодателю передается автоматически, а без длительного круговорота бумажных бланков.

Возможно, вы помните новость прошлого года, когда в стране закончились бланки строгой отчетности для этих листов? С новой системой эти бланки не потребуются.

Сколько эта система будет стоить для государства. Система на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда, которым бизнес и так сейчас пользуется.

“Очень люблю такие кейсы, когда вместо создания новой дорогой ИТ-системы мы быстро адаптируем то, что уже есть, и не усложняем жизнь ни бизнесу, ни государству”, – отметил Дубилет.

Справка Finance.ua:

Соцстрах разъяснил, как рассчитываются больничные и декретные. Право на пособие по временной нетрудоспособности (компенсация потерянного заработка по больничным листам), пособие по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), ведение предпринимательской и иной деятельности, если иное не предусмотрено законом.

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