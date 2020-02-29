Windrose хочет занять половину рынка внутриукраинских авиаперевозок

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Авиакомпания Windrose Airlines планирует занять более 50% рынка внутренних авиаперевозок и намерена перевезти в 2020 году не менее 250 тысяч пассажиров.
Об этом генеральный директор Windrose Владимир Каменчук рассказал в интервью изданию ЦТС.
По его словам, желание развить качество внутренних авиаперевозок и поднять культуру потребления этих услуг и стало причиной открытия рейсов между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.
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Из всех аэропортов, которые есть в расписании компании — “Днепр”, “Львов”, “Одесса”, “Харьков”, “Николаев”, позднее “Ивано-Франковск”, “Кривой Рог” — можно будет долететь в другой город с пересадкой в аэропорту “Борисполь”.
В аэропорту “Борисполь” будут думать о том, как создать зону для трансфера внутренних транзитных пассажиров рейсов, но пока пассажирам приходится проходить двойной контроль при пересадке.
Также директор Windrose сообщил, что под летную программу компания намерена пополнить свой флот турбовинтовыми самолетами ATR72-600. Планируется получить в марте-мае четыре самолета в конфигурации 72 кресла каждый, до конца года — пятый самолет и еще три самолета весной 2021 года.
Самолеты Embraer 145 авиакомпания будет использовать до осени 2021 года, а также планируется в ближайшее время пополнить парк двумя самолетами А320/321.
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