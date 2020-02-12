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Windrose соединяет рейсами крупнейшие города Украины

Windrose соединяет рейсами крупнейшие города Украины

Авиакомпания “Роза ветров” (Windrose) запускает регулярные рейсы между городами Украины — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

Сообщила пресс-служба компании.

Когда начнут действовать – с 22 апреля 2020 года.

С ноября 2020 года Windrose планирует запустить также рейсы в Ивано-Франковск.

“Windrose более 16 лет выполняет пассажирские перевозки в разные уголки мира. Теперь пришло время применить наш опыт для внутренних рейсов. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением”, — заявил генеральный директор Windrose Владимир Каменчук.

Справка Finance.ua:

  • ООО “Авиационная компания “Роза Ветров” основана в 2003 году.
  • В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

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По материалам Finance.UA
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