Милованов собрался бороться с теневой занятостью в строительстве

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов анонсировал проведение кампании по детенизации занятости в строительной отрасли.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз – в строительстве.

Что будут делать. До 20 марта инспекторы будут информировать работодателей, никаких принудительных мероприятий применять не будут. На втором этапе, инспекционном, как говорят, “Кто не спрятался, я не виноват”: будут налагать штрафы, если выявят незадекларированный труд”, – сообщил он.

Ранее подобная кампания была проведена в сфере торговли товарами и услугами, а после ее завершения оформлено более 123 тысяч человек.

Справка Finance.ua

Ранее Госслужба труда сообщала, что каждый третий работник, или около 5 миллионов человек в Украине работают нелегально.

Также Госслужба сообщала, что около 30% работающих “в тени” украинцев заняты в агросекторе.