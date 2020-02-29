Милованов собрался бороться с теневой занятостью в строительстве

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов анонсировал проведение кампании по детенизации занятости в строительной отрасли.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз – в строительстве.
Что будут делать. До 20 марта инспекторы будут информировать работодателей, никаких принудительных мероприятий применять не будут. На втором этапе, инспекционном, как говорят, “Кто не спрятался, я не виноват”: будут налагать штрафы, если выявят незадекларированный труд”, – сообщил он.
Ранее подобная кампания была проведена в сфере торговли товарами и услугами, а после ее завершения оформлено более 123 тысяч человек.
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