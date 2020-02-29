0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Милованов собрался бороться с теневой занятостью в строительстве

Милованов собрался бороться с теневой занятостью в строительстве

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов анонсировал проведение кампании по детенизации занятости в строительной отрасли.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз – в строительстве.

Что будут делать. До 20 марта инспекторы будут информировать работодателей, никаких принудительных мероприятий применять не будут. На втором этапе, инспекционном, как говорят, “Кто не спрятался, я не виноват”: будут налагать штрафы, если выявят незадекларированный труд”, – сообщил он.

Ранее подобная кампания была проведена в сфере торговли товарами и услугами, а после ее завершения оформлено более 123 тысяч человек.

Справка Finance.ua

  • Ранее Госслужба труда сообщала, что каждый третий работник, или около 5 миллионов человек в Украине работают нелегально.
  • Также Госслужба сообщала, что около 30% работающих “в тени” украинцев заняты в агросекторе.
  • Четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд гривен, составляют теневые операции. 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд гривен) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть — неденежная теневая экономика.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.