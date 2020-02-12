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Теневая экономика в Украине: почти четверть ВВП находится в тени (инфографика)

Теневая экономика в Украине: почти четверть ВВП находится в тени (инфографика)

Четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд гривен, составляют теневые операции.

Такие первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которое провела компания Ernst & Young при поддержке Mastercard.

Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чешская Республика, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018 год, находится в тени, из них:

  • 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет наличная теневая экономика,
  • 4,1% ВВП (144 млрд гривен) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть — неденежная теневая экономика.

В целом в ходе анализа изучался уровень ВВП Украины за 2018 год, уровень ее денежной экономики и другое. Исследование разделяет «наличную теневую экономику» на «следственную» и «пассивную» в зависимости от того, кто от нее выигрывает.

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Исследования в Украине показывает, что более четверти (26,2%) объема «наличной теневой экономики» (это 5,3% ВВП или 190 млрд гривен) — это «следственная теневая экономика», где инициаторами расчета наличными являются обе стороны — и продавец, и покупатель. А остальное (73,8%) от общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП — 512 млрд гривен) — это «пассивная теневая экономика», инициатором которой является продавец. Стимулирование безналичных электронных расчетов должно существенно уменьшить именно уровень «пассивной теневой экономики».

По материалам Finance.UA
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