В январе коммуналка выросла почти на 20% по сравнению с 2019 годом (инфографика)

В январе 2020 года украинцы получили начисления за жилищно-коммунальные услуги на 19,4% больше, чем в декабре 2019 года (с учетом электроэнергии).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В ведомстве отметили, что по сравнению с декабрем прошлого года общая сумма начислений выросла на 19,4%: тогда было начислено около 19,6 млрд грн (16,8 млрд грн за коммунальные услуги и 2,8 млрд грн за оплату электроэнергии).

В то же время за январь 2020 года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,5 млрд (83,1% начисленных за этот период сумм).



Фото: ukrstat.gov.ua

Справка Finance.ua:

Согласно опросу, в феврале 2020 года 21% украинцев отметили, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

По данным Госстата, украинцы за первые 9 месяцев 2019 года в среднем тратили на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг 13,1% своих совокупных расходов.