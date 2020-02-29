Гетманцев об "антиколомойском" законе: компромиссной версии для МВФ еще нет

Комитет Верховной Рады совместно с Кабинетом министров работают над компромиссной для МВФ версией законопроекта о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщает НВ.Бизнес.

По словам Гетманцева, первый вариант проекта “антиколомойского” закона 2571 был подан Кабмином, потом к нему был подан альтернативный законопроект, который сейчас обсуждается в комитете.

Напомним, что в последние месяцы в парламенте появились четыре акта-конкурента: три альтернативных проекты Александра Дубинского (“Слуга народа”), Сергея Минько и Сергея Палыци (оба – “За будущее”) и один документ, который не попал в Верховную Раду.

Гетманцев подтвердил, что пока нет готовой версии проекта закона, который бы полностью устраивал обе стороны, власть и МВФ.

“Мы очень уважаем позицию наших партнеров по всем вопросам, мы уважаем, мы дискутируем, мы в диалоге, но мы еще больше уважаем позицию нашей страны. И если какое-то решение оказывается неконституционным, то, скорее всего, не сможем принять неконституционное решение. Поэтому мы дискутируем этот закон в комитете с привлечением Кабмина, – сказал он. – Мы работаем над тем, чтобы была какая-то версия, скажем так, компромиссная, но ее еще нет. Все, что там как-то “вываливалось” в прессу через что-нибудь, это были просто какие-то рабочие варианты, без всякого статуса вообще.”

Гетманцев утверждает, что никто не спорит с нормой о гарантиях невозврата выведенных с рынка банков бывшим владельцам. Но, что касается определения компенсации, то, прописав его четко в законе, это нарушит Конституцию.

“Я считаю, что должен быть суд, наш украинский суд, который должен принять решение. А заключение любых алгоритмов, ограничивающие дискреции суда, я считаю неконституционным”, – сказал он.

По словам Гетманцева, у суда есть все возможности определить размер компенсации, и если необходимо, то суд может потребовать международный аудит.

“У него есть для этого все те же инструменты, которые есть и в других делах. Пожалуйста, заказывай экспертизу. Не нравится тебе эта экспертиза, заказывай рецензию на экспертизу или иную экспертизу”, – объяснил депутат.

Относительно юрисдикции рассмотрения подобных дел, по мнению Гетманцева, это будет зависеть от того, что будет оспариваться.

“Если мы говорим о хозяйственных отношениях, то, наверное, это суд. Но в административном тоже можно рассматривать эти дела, если они связаны с признанием недействительным акта госорганов”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.