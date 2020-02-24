Обвал фондовых рынков из-за коронавируса обойдет Украину стороной - Рожкова

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Обвал мировых фондовых рынков не будет иметь прямого влияния на украинский рынок, поскольку он представлен преимущественно государственными ценными бумагами.
Об этом в комментарии The Page заявила первый заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова.
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По ее словам, инвесторы, рассматривая привлекательность государственных ценных бумаг Украины, в основном смотрят на макроэкономическую стабильность и сотрудничество с Международным валютным фондом.
Отвечая на вопрос, готова ли Украина к мировому экономическому кризису, Рожкова заявила, что страна будет способна ему противостоять тогда, когда продолжит сотрудничество с МВФ.
«Мы анализировали различные сценарии и видим перспективу. Если мы достигаем уже финальных договоренностей и получим поддержку от МВФ и вместе с этим и с других финансовых структур, если продолжаем реформы, то мы будем в состоянии преодолеть потенциальный кризис», – прокомментировала Рожкова.
Пока четких сроков подписания соглашения с фондом нет, переговоры еще продолжаются, добавила Рожкова.
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