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В Нацбанке оценили влияние коронавируса на экономику Украины

В Нацбанке оценили влияние коронавируса на экономику Украины

В Национальном банке Украины пока не видят проблем для украинской экономики из-за распространения коронавируса. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Об этом сообщает пресс-служба центробанка.

Как отметил Сологуб, украинские экспортеры, поставляющие продукцию в Китай, не сокращали объемы выручки после обострения ситуации с коронавирусом.

По его словам, были некоторые проблемы с логистикой, но сейчас они решены. Более половины нашего экспорта в Китай – это зерно, продукты питания и шрот. Спрос на эти продукты не снизился ни со стороны Китая, ни на мировом рынке.

“По моему мнению, эта ситуация имела краткосрочный эффект. Возможно, некоторое влияние будет в будущем, но глобально мы не видим проблем для украинской экономики”, – добавил Сологуб.

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По материалам РБК-Украина
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