В Нацбанке оценили влияние коронавируса на экономику Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Национальном банке Украины пока не видят проблем для украинской экономики из-за распространения коронавируса. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
Об этом сообщает пресс-служба центробанка.
Как отметил Сологуб, украинские экспортеры, поставляющие продукцию в Китай, не сокращали объемы выручки после обострения ситуации с коронавирусом.
По его словам, были некоторые проблемы с логистикой, но сейчас они решены. Более половины нашего экспорта в Китай – это зерно, продукты питания и шрот. Спрос на эти продукты не снизился ни со стороны Китая, ни на мировом рынке.
“По моему мнению, эта ситуация имела краткосрочный эффект. Возможно, некоторое влияние будет в будущем, но глобально мы не видим проблем для украинской экономики”, – добавил Сологуб.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛПВчера, 13:02 - 6469 43
Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский3 ч. назад - 901 9
Внедрение е-билета обошлось столице в 504 млн гривенВчера, 23:38 - 396 8
В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)Вчера, 21:03 - 2753 4
Приняли новые правила маркировки автомобильных шинВчера, 19:48 - 1155 4
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛПВчера, 13:02 - 6469 43
Переход на киловатты и суммы в платежках за газ: что думают читатели Finance.uaВчера, 15:31 - 3145 4
Правительство хочет доплачивать по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсиюВчера, 15:00 - 3098 4
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников3 ч. назад - 3005 2
Глава правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцамВчера, 16:03 - 2942 1
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Вчера, 11:13 - 930
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1089
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1427
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1169 2
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1238