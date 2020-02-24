Средняя заработная плата в Украине уменьшилась: сколько получали в январе (таблица)

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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10 727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года, но меньше, чем в декабре (12 264 грн).
Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2020 г. составила 10 727 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).
Причины уменьшения заработных плат:
http: //www.ukrstat.gov.ua/
Где зафиксирована самая высокая и самая низкая зарплата:
Размер зарплат по сферам:
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