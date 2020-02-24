Средняя заработная плата в Украине уменьшилась: сколько получали в январе (таблица)

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10 727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года, но меньше, чем в декабре (12 264 грн).

Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2020 г. составила 10 727 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

Причины уменьшения заработных плат:

уменьшение начислений в январе к предыдущему месяцу происходит ежегодно;

декабрьские начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.



http: //www.ukrstat.gov.ua/

Где зафиксирована самая высокая и самая низкая зарплата:

самая высокая в Киеве – 15 787 грн;

самая низкая в Тернопольской области – 8181 грн;

в большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Размер зарплат по сферам:

наибольшую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 20 080 грн;

самая низкая – “Здравоохранение и предоставление социальной помощи” – 7297 грн и “Временное размещение и организация питания» – 7395 грн.

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