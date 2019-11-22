В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего

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В октябре 2019 года размер средней номинальной заработной платы в Украине вырос на 40 гривен против предыдущего месяца — до 10727 гривен в месяц.
Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.
Отмечается, что против октября 2018 года размер зарплаты вырос на 1509 гривен или 16,3%, а с начала года средняя зарплата в Украине возросла на 1504 гривны.
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Самые высокие зарплаты в октябре получали:
Наименьшие зарплаты в Украине получают работники сферы здравоохранения. В октябре врачи получили в среднем 7002 гривны. Их зарплата за месяц выросла на 1,2%.
В региональном разрезе:
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