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В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего

В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего

В октябре 2019 года размер средней номинальной заработной платы в Украине вырос на 40 гривен против предыдущего месяца — до 10727 гривен в месяц.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что против октября 2018 года размер зарплаты вырос на 1509 гривен или 16,3%, а с начала года средняя зарплата в Украине возросла на 1504 гривны.

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Самые высокие зарплаты в октябре получали:

  • работники, занятые в сфере финансов и страховании — в среднем 19571 гривну в месяц (на 9,2% больше, чем в сентябре);
  • работники ІТ-отрасли в среднем получили 17057 гривен в октябре, а размер их зарплаты уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%.

Наименьшие зарплаты в Украине получают работники сферы здравоохранения. В октябре врачи получили в среднем 7002 гривны. Их зарплата за месяц выросла на 1,2%.

В региональном разрезе:

  • самые высокие зарплаты в Украине получают киевляне — в среднем 15862 гривны в месяц;
  • самые маленькие зарплаты в октябре получили жители Буковины — в среднем 8211 гривен.

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По материалам Finance.UA
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