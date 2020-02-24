Более половины проверенных работодателей оказались нарушителями (инфографика)

Государственная налоговая служба (ГНС) в январе 2020-го провела 501 проверку субъектов хозяйствования, которые выплачивали зарплату и другие доходы физлицам. Налоговики обнаружили 262 случая (или 52% от общего количества) нарушений налогового законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГНС, нарушителям доначислили к уплате 74 млн грн налога на доходы физлиц, более 23 млн грн единого взноса и около 5 млн грн военного сбора. Также по результатам проверок налоговики обнаружили около 900 наемных лиц, которые работали без надлежащего оформления трудовых отношений.



tax.gov.ua

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В ГНС также сообщают, что в январе работодатели дополнительно заключили с наемными работниками почти 19,5 тыс. трудовых договоров. А 2700 граждан зарегистрировали свой бизнес, который ранее вели без оформления предпринимательской деятельности. Таким образом, бюджеты разных уровней дополнительно получили 18,3 млн грн налога и сборов и 19,9 млн грн единого взноса.