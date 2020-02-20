Налоговая увеличила доначисления по результатам проверок на треть (инфографика)

Государственная налоговая служба Украины по итогам проведенных в 2019 году проверок налогоплательщиков доначислила к уплате в бюджет 45,6 миллиарда гривен налогов и сборов, что на 32,6%, или на 11,2 миллиарда гривен больше, чем в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в отчете об итогах деятельности налоговой службы за прошлый год, опубликованном на сайте ведомства.

Доначисления по результатам проверки возросли:

по итогам плановых проверок налоговая доначислила 22,8 миллиарда гривен;

по итогам внеплановых проверок – 14,9 миллиарда гривен;

по результатам фактических проверок – 7,9 миллиарда гривен.



tax.gov.ua

Также в материалах сказано, что в прошлом году работники налоговой провели:

4646 плановых проверок налогоплательщиков;

11 867 внеплановых проверок;

5276 встречных сверок;

21 789 визитов к плательщикам для документального подтверждения рисков.

Это меньше аналогичных показателей 2018 года на 12%, 24%, 17% и 20% соответственно.



tax.gov.ua

Справка Finance.ua:

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