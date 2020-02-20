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Налоговая увеличила доначисления по результатам проверок на треть (инфографика)

Налоговая увеличила доначисления по результатам проверок на треть (инфографика)

Государственная налоговая служба Украины по итогам проведенных в 2019 году проверок налогоплательщиков доначислила к уплате в бюджет 45,6 миллиарда гривен налогов и сборов, что на 32,6%, или на 11,2 миллиарда гривен больше, чем в 2018 году.

Об этом свидетельствуют данные в отчете об итогах деятельности налоговой службы за прошлый год, опубликованном на сайте ведомства.

Доначисления по результатам проверки возросли:

  • по итогам плановых проверок налоговая доначислила 22,8 миллиарда гривен;
  • по итогам внеплановых проверок – 14,9 миллиарда гривен;
  • по результатам фактических проверок – 7,9 миллиарда гривен.


tax.gov.ua

Также в материалах сказано, что в прошлом году работники налоговой провели:

  • 4646 плановых проверок налогоплательщиков;
  • 11 867 внеплановых проверок;
  • 5276 встречных сверок;
  • 21 789 визитов к плательщикам для документального подтверждения рисков.

Это меньше аналогичных показателей 2018 года на 12%, 24%, 17% и 20% соответственно.


tax.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • Налоговая дала объяснения относительно нового налога на средства на картах. Никаких новых налогов не вводится. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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По материалам Finance.UA
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