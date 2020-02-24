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В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)

В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) получила в свое распоряжение санитарный вертолет Ми-8, который оборудован для транспортирования инфекционных больных,” сообщили”:https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/105449.html в МВД Украины, в которое входит ГСЧС.

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Воздушное судно находится на круглосуточном дежурстве. Медики в составе экипажа работали во время эпидемии Эболы в Африке, выполняя эвакуацию больных и участвуя в спасательных операциях, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, за один рейс данный Ми-8 может доставить четырех-шестерых больных в любую точку Украины, т.к имеет дальность 1200 км.


Фото: ГСЧС

Вертолет оснащен изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплексами, обеззараживающем душем, изоляционной камерой, специальным модулем для фиксации изоляционной капсулы в полете.


Фото: ГСЧС

Санитарный Ми-8 передан ГСЧС по специальному контракту авиакомпанией «Украинские вертолеты».

По материалам Finance.UA
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