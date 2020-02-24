Lufthansa намерена купить крупнейшую португальскую авиакомпанию

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Авиакомпания Lufthansa совместно с United Airlines начала переговоры о покупке 45% акций TAP Air Portugal.
50% акций TAP Air Portugal принадлежит Португалии, 5% акций находятся в руках работников, а 45% принадлежит бизнесмену Дэвиду Нилману и его португальскому партнеру Умберто Педросу. Нилман выразил намерение продать свои 45% акций TAP Air Portugal, которые приобрел в 2015 году у правительства Португалии.
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Покупка TAP Air Portugal – закономерный шаг для авиакомпании Lufthansa, набирающей популярность в Бразилии, которая является важнейшим международным рынком для TAP Air Portugal. United также могут быть заинтересованы в развитии своего присутствия в Латинской Америке.
Ранее авиакомпания TAP Air Portugal объявила о намерении увеличить количество европейских туристов в Бразилию на 200 тысяч. При поддержке Lufthansa и United Airlines это может быть достигнуто раньше, чем ожидалось.
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