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ФГИ рассчитывает в 2020 году заработать на приватизации 12 млрд грн

ФГИ рассчитывает в 2020 году заработать на приватизации 12 млрд грн

Доходы от приватизации пойдут на уплату внешнего долга Украины.

Об этом рассказал в комментарии UBR.ua председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в рамках прошедшего в Киеве форума Level Up Ukraine.

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По его словам, доходы от приватизации не входят в доходную часть государственного бюджета и, следовательно, не могут идти на расходы госбюджета. Поступления от продажи госпредприятий идут на выплаты по внешним государственным займам.

“Знаете, не есть первой целью приватизации – заработать большое количество денег… Цель №1 – это привлечение инвестиций, которые начнут давать кумулятивный эффект. Цель №2 – борьба с коррупцией, потому что неэффективная государственная экономика финансировала политическую коррупцию. И да, есть план – 12 млрд грн”, – сказал Сенниченко.

По материалам УБР
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