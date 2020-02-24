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За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районов

За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районов

Медианная цена на рынке аренды квартир в столице в январе 2020 года составила 12 долл. США/кв. м.

Об этом сообщает СтройОбзор со ссылкой на аналитику портала Address.ua.

“В январе объем рынка аренды квартир распределился следующим образом. 38% от общего количества предложения сосредоточено в категории двухкомнатных квартир. Предложение по однокомнатным квартирам – 36%, трехкомнатным – 19%. 7% объявлений – многокомнатные квартиры, свободные для заселения”, – говорится в сообщении.

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Цена аренды квадратного метра в однокомнатных квартирах в январе составила 11 долл. США/кв. м. Медианная цена двухкомнатных квартир – также 11 долл. Цена трехкомнатных квартир составила 10 долл., четырехкомнатных – 15 долл. США/кв. м.

Стоимость аренды квартиры по районам Киева:

  • самым дорогим районом является Печерский район. Медианная стоимость аренды в центре столицы составляет 1429 долл. США за объект, или 18 долл. США за кв. м;
  • на втором месте Шевченковский. Арендодатели в этом районе просят 828 долл. США за квартиру (12 долл./кв. м);
  • на третьем месте Голосеевский район – 688 долл. США за объект (12 долл./кв. м);
  • минимальная медианная цена на аренду квартир зафиксирована в Деснянском районе – 359 долл. США за квартиру, или 7 долл. США за кв. м.

Стоимость аренды самых ликвидных однокомнатных квартир:

  • наиболее дорогим районом является Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 738 долл. США;
  • в Оболонском, Подольском, Святошинском и Днепровском районах можно снять однокомнатную квартиру в диапазоне от 400 до 460 долл. США;
  • самым дешевым для аренды районом является Деснянский. Цена на однокомнатные квартиры в этом районе составляет 322 долл. США в месяц.

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По материалам Finance.UA
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