В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)

Цены на жилье на первичном рынке в январе 2020 года выросли на 7,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в то время как в декабре цены увеличились на 6,4%.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, цены на жилье в течение 2019 года активно росли, “что стало отражением роста активности украинцев на рынке недвижимости на фоне существенных ревальвационных процессов, которые “удешевили” жилую недвижимость”.



me.gov.ua

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа. Теперь лица, нуждающиеся в социальной защите и располагающие недостаточным для приобретения или аренды жилья доходом, смогут встать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в декабре 2019 года составила 27 558 грн./кв.м. В сравнении с ноябрем средняя стоимость увеличилась на 1,2%.

По данным экспертов портала ЛУН, в 2015 году средняя цена за квадратный метр в столице составляла 20 260 грн, а уже в октябре 2019 года его стоимость достигла 23 123 грн.

Справка Finance.ua:

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, ставки по гривневым банковским кредитам на жилье не должны превышать 10%.

В Национальном банке Украины ожидают, что ставки по ипотечным кредитам в 2020 году упадут до 15% годовых.

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