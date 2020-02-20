В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)

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Цены на жилье на первичном рынке в январе 2020 года выросли на 7,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в то время как в декабре цены увеличились на 6,4%.
Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в сообщении, цены на жилье в течение 2019 года активно росли, “что стало отражением роста активности украинцев на рынке недвижимости на фоне существенных ревальвационных процессов, которые “удешевили” жилую недвижимость”.
me.gov.ua
Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа. Теперь лица, нуждающиеся в социальной защите и располагающие недостаточным для приобретения или аренды жилья доходом, смогут встать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в декабре 2019 года составила 27 558 грн./кв.м. В сравнении с ноябрем средняя стоимость увеличилась на 1,2%.
По данным экспертов портала ЛУН, в 2015 году средняя цена за квадратный метр в столице составляла 20 260 грн, а уже в октябре 2019 года его стоимость достигла 23 123 грн.
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