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Сколько зарабатывают украинские фрилансеры (инфографика)

Сколько зарабатывают украинские фрилансеры (инфографика)

Украинские фрилансеры стали зарабатывать больше. За 2019 год гонорары исполнителей выросли на 17%. Специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 000 гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования фриланс-платформы Freelancehunt.

“Ситуация на рынке показывает, что самые высокие гонорары у специалистов, в работе которых нужна высокая компетентность. Программирование — самое сложное направление из представленных на фрилансе. Дизайн сайта можно выбрать из готовых шаблонов, а макет для полиграфии могут выполнить типографии. В сфере IT все сложнее. Языков программирования много, код без специальных знаний не напишешь. Средств автоматизации программирования значительно меньше, а сфер использования — гораздо больше”, – говорит сhief marketing officer Freelancehunt.com Константин Руденко.


https://freelancehunt.com/

Сколько фрилансеры зарабатывают в месяц:

  • в лидерах – программисты, работающие с веб-программированием и версткой. Сумма их заработка в среднем составляет 23 354 гривны;

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  • 22 017 грн получают разработчики мобильных приложений;
  • 20 359 грн зарабатывают специалисты по маркетингу и продвижению;
  • наименее оплачиваемые категории — системное администрирование (14 087 грн) и работа с текстами (13 892 грн).


https://freelancehunt.com/

Размер среднего гонорара за один выполненный заказ:

  • самые высокооплачиваемые исполнители — это специалисты, занятые мобильной разработкой. Сумма, которую получит фрилансер за приложение для Android или iOS, составляет около 5 200 гривен;
  • почти на треть меньше – 3 493 гривны за проект — заработают программисты, занятые написанием сайтов и версткой веб-страниц;
  • немного уступает оплата за консалтинг: юристы, бухгалтеры и рекрутеры получают около 3 254 гривен за заказ.


https://freelancehunt.com/

Количество исполнителей, которые зарабатывают исключительно фрилансом, за год также увеличилось:

  • для 53% «свободных художников» фриланс стал основным источником дохода;
  • для 46% — дополнительным заработком;
  • каждый второй фрилансер в Украине зарабатывает ежемесячно от $300 до $500;
  • более трети могут приблизиться к отметке в $1 000;
  • 13% опрошенных превышают тысячный рубеж.

Большинство исполнителей успевает закрыть за месяц от одного до пяти заказов, и только каждый седьмой фрилансер берется более чем за 10 проектов. В основном больше заданий выполняют копирайтеры, переводчики и дизайнеры, поскольку их проекты не требуют больших временных затрат.

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По материалам Finance.UA
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