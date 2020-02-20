Сколько зарабатывают украинские фрилансеры (инфографика)

Украинские фрилансеры стали зарабатывать больше. За 2019 год гонорары исполнителей выросли на 17%. Специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 000 гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования фриланс-платформы Freelancehunt.

“Ситуация на рынке показывает, что самые высокие гонорары у специалистов, в работе которых нужна высокая компетентность. Программирование — самое сложное направление из представленных на фрилансе. Дизайн сайта можно выбрать из готовых шаблонов, а макет для полиграфии могут выполнить типографии. В сфере IT все сложнее. Языков программирования много, код без специальных знаний не напишешь. Средств автоматизации программирования значительно меньше, а сфер использования — гораздо больше”, – говорит сhief marketing officer Freelancehunt.com Константин Руденко.



https://freelancehunt.com/

Сколько фрилансеры зарабатывают в месяц:

в лидерах – программисты, работающие с веб-программированием и версткой. Сумма их заработка в среднем составляет 23 354 гривны;

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22 017 грн получают разработчики мобильных приложений;

20 359 грн зарабатывают специалисты по маркетингу и продвижению;

наименее оплачиваемые категории — системное администрирование (14 087 грн) и работа с текстами (13 892 грн).



https://freelancehunt.com/

Размер среднего гонорара за один выполненный заказ:

самые высокооплачиваемые исполнители — это специалисты, занятые мобильной разработкой. Сумма, которую получит фрилансер за приложение для Android или iOS, составляет около 5 200 гривен;

почти на треть меньше – 3 493 гривны за проект — заработают программисты, занятые написанием сайтов и версткой веб-страниц;

немного уступает оплата за консалтинг: юристы, бухгалтеры и рекрутеры получают около 3 254 гривен за заказ.



https://freelancehunt.com/

Количество исполнителей, которые зарабатывают исключительно фрилансом, за год также увеличилось:

для 53% «свободных художников» фриланс стал основным источником дохода;

для 46% — дополнительным заработком;

каждый второй фрилансер в Украине зарабатывает ежемесячно от $300 до $500;

более трети могут приблизиться к отметке в $1 000;

13% опрошенных превышают тысячный рубеж.

Большинство исполнителей успевает закрыть за месяц от одного до пяти заказов, и только каждый седьмой фрилансер берется более чем за 10 проектов. В основном больше заданий выполняют копирайтеры, переводчики и дизайнеры, поскольку их проекты не требуют больших временных затрат.

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