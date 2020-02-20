Сколько зарабатывают украинские фрилансеры (инфографика)

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Украинские фрилансеры стали зарабатывать больше. За 2019 год гонорары исполнителей выросли на 17%. Специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 000 гривен.
Об этом свидетельствуют результаты исследования фриланс-платформы Freelancehunt.
“Ситуация на рынке показывает, что самые высокие гонорары у специалистов, в работе которых нужна высокая компетентность. Программирование — самое сложное направление из представленных на фрилансе. Дизайн сайта можно выбрать из готовых шаблонов, а макет для полиграфии могут выполнить типографии. В сфере IT все сложнее. Языков программирования много, код без специальных знаний не напишешь. Средств автоматизации программирования значительно меньше, а сфер использования — гораздо больше”, – говорит сhief marketing officer Freelancehunt.com Константин Руденко.
https://freelancehunt.com/
Сколько фрилансеры зарабатывают в месяц:
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https://freelancehunt.com/
Размер среднего гонорара за один выполненный заказ:
https://freelancehunt.com/
Количество исполнителей, которые зарабатывают исключительно фрилансом, за год также увеличилось:
Большинство исполнителей успевает закрыть за месяц от одного до пяти заказов, и только каждый седьмой фрилансер берется более чем за 10 проектов. В основном больше заданий выполняют копирайтеры, переводчики и дизайнеры, поскольку их проекты не требуют больших временных затрат.
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