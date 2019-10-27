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ПриватБанк запустил сервис приема платежей для фрилансеров и ИТ-специалистов

ПриватБанк запустил сервис приема платежей для фрилансеров и ИТ-специалистов

ПриватБанк и ePayService запустили в Украине новый онлайн сервис зачисления платежей на счета ПриватБанка.

Об этом сообщается на сайте банка.

Платежная система ePayService стала новым партнером ПриватБанка и участником международной платежной системы PrivatMoney.

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Это позволит фрилансерам, веб-мастерам и ИТ специалистам получать средства на счета ПриватБанка в режиме 24/7.

«Наше партнерство с ePayService предоставит фрилансерам еще больше возможностей – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. – Благодаря использованию самых современных технологий мы сделали получения международных переводов простым и комфортным, что позволяет ПриватБанка оставаться национальным лидером этого рынка».

Платежи в долларах и евро в ПриватБанке можно будет получить на счета физических лиц и предпринимателей.

Справка Finance.ua

  • За последний год ПриватБанк привлек 1,5 миллиона новых клиентов.

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По материалам Finance.UA
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