ПриватБанк запустил сервис приема платежей для фрилансеров и ИТ-специалистов

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ПриватБанк и ePayService запустили в Украине новый онлайн сервис зачисления платежей на счета ПриватБанка.
Об этом сообщается на сайте банка.
Платежная система ePayService стала новым партнером ПриватБанка и участником международной платежной системы PrivatMoney.
Это позволит фрилансерам, веб-мастерам и ИТ специалистам получать средства на счета ПриватБанка в режиме 24/7.
«Наше партнерство с ePayService предоставит фрилансерам еще больше возможностей – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. – Благодаря использованию самых современных технологий мы сделали получения международных переводов простым и комфортным, что позволяет ПриватБанка оставаться национальным лидером этого рынка».
Платежи в долларах и евро в ПриватБанке можно будет получить на счета физических лиц и предпринимателей.
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