Промпроизводство продолжило падение в начале 2020 года

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Объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5,1%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
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www.ukrstat.gov.ua
Напомним, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 год зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.
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