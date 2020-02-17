Правительство собирается дать промышленности денег

Украинская промышленность, которой нужно проводить модернизацию, может получить 56,25 млрд гривен господдержки. Именно такую сумму предлагает учесть при подготовке трехлетней Бюджетной декларации Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам экономического развития рассказал глава министерства Тимофей Милованов, пишет Сегодня.

“Мы, как министерство, подадим предложения в Бюджетную декларацию на 2021-2023 годы именно по поддержке промышленности на общую сумму 56,25 млрд гривен, в среднем 18,75 млрд гривен в год. То есть, мы уже закладываем в будущие бюджеты поддержку правительства”, – сказал он.

Милованов добавил, что правительство с помощью народных депутатов будет дискутировать относительно тех инструментов поддержки отрасли, на которые будут направлять указанные выше средства государственного бюджета.