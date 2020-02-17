Правительство собирается дать промышленности денег

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Украинская промышленность, которой нужно проводить модернизацию, может получить 56,25 млрд гривен господдержки. Именно такую сумму предлагает учесть при подготовке трехлетней Бюджетной декларации Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам экономического развития рассказал глава министерства Тимофей Милованов, пишет Сегодня.
“Мы, как министерство, подадим предложения в Бюджетную декларацию на 2021-2023 годы именно по поддержке промышленности на общую сумму 56,25 млрд гривен, в среднем 18,75 млрд гривен в год. То есть, мы уже закладываем в будущие бюджеты поддержку правительства”, – сказал он.
Милованов добавил, что правительство с помощью народных депутатов будет дискутировать относительно тех инструментов поддержки отрасли, на которые будут направлять указанные выше средства государственного бюджета.
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