Нафтогаз назвал цену на газ для населения на февраль

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В феврале оптовая цена на газ для населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей составит 3,95 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
“Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года. Цена 3,95 гривен за кубометр является самой низкой оптовой ценой Нафтогаза для населения с апреля 2016 года”, – говорится в сообщении.
Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза “Газовый запас»:
Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, цена газа летом может упасть до $80 за 1000 кубометров.
Также он сообщал, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.
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