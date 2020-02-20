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Нафтогаз назвал цену на газ для населения на февраль

Нафтогаз назвал цену на газ для населения на февраль

В феврале оптовая цена на газ для населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей составит 3,95 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

“Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года. Цена 3,95 гривен за кубометр является самой низкой оптовой ценой Нафтогаза для населения с апреля 2016 года”, – говорится в сообщении.

Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза “Газовый запас»:

  • могут оплачивать поставки по февральской, сниженной цене;
  • неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.

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Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, цена газа летом может упасть до $80 за 1000 кубометров.

Также он сообщал, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше – цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале.

Справка Finance.ua:

  • Новая цена рассчитана Нафтогазом в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции уменьшения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.
  • По новой методике стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в пределах специальных обязанностей (ПСО), определяется в соответствии с фактическими результатами биржевых торгов, которые проходили с 1 по 22 число текущего месяца, ценами на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF) за период с 1 по 22 число и другими составляющими, которые приводятся в постановлении Кабинета Министров Украины № 17.
  • Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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