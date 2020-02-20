Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы

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Введение в Украине обязательных накопительных пенсий может быть отложено на неопределенный период. Однако чиновники не оставляют эту идею в целом и продолжают искать пути для запуска второго уровня пенсионной системы.
Глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова предложила привлечь к этому процессу Госказначейство.
Об этом Третьякова рассказала в интервью ZN.ua.
“Мы обратились к казначейству, чтобы организовать что-то наподобие американской пенсии. То есть ты можешь вносить 50 долларов в месяц, а казначейство обещает, что будет давать немного больше инфляционного процента. Это может потребовать некоторого переоснащения Госказначейства и создания специальной программы для того, чтобы можно было открывать небюджетные счета для физических лиц. И когда мы сделаем это, Госказначейство сможет предложить гражданам, к примеру, три вида пенсий: 200 гривен в месяц, 500 или 700. И это будет очень гарантированный пенсионный план. Тот, кто не доверяет частному сектору, кто не доверяет нашему сплиту, может остановиться на этом бюджетном варианте”, – рассказала Третьякова.
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При этом она призвала к более жесткому контролю деятельности негосударственных пенсионных фондов и заявила, что регуляторы уже занимаются этим вопросом.
“Поэтому бояться потерять (деньги. – Ред.) нужно, но при этом и беспокоиться о своих накоплениях, и нести за них ответственность. В том числе и социальную – за то, что выбираешь. Государство, в свою очередь, должно убрать из этой сферы криминалитет. И наконец, мы должны констатировать, что если государство этого не сделало и появляются уголовные дела, когда люди из финансового сектора забрали деньги у других, – в этом случае ответственность несет бюджет. А это означает, что политики и органы государственной власти, которые допустили не жесткое регулирование, отвечают за то, что деньги людей потеряны. Эту цепочку ответственности, в том числе и политической, тоже нужно публично проговаривать”, – резюмировала депутат.
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