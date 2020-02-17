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83% украинцев получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума

83% украинцев получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн, что ниже фактического прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения», — говорит замминистра соцполитики Наталья Ненюченко.

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При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

Ранее Finance.ua сообщал, украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте №2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». К существующей, солидарной, пенсионной системе добавится еще одна — накопительная.

Справка Finance.ua:

  • В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан: по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров).
  • Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года. По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

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По материалам Finance.UA
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