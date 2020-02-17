83% украинцев получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума

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82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн, что ниже фактического прожиточного минимума.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения», — говорит замминистра соцполитики Наталья Ненюченко.
При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.
Ранее Finance.ua сообщал, украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте №2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». К существующей, солидарной, пенсионной системе добавится еще одна — накопительная.
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