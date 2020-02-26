Самые прибыльные маршруты мировых авиакомпаний

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Лидером среди мировых компаний по прибыли стала British Airways. С марта 2018 года по апрель 2019 года эта авиакомпания больше всего заработала на рейсе Лондон — Нью-Йорк — почти $1,16 млрд.
Об этом сказано в материале businessinsider.
Кто клиенты. Деловые путешественники остаются крупнейшим рынком для авиакомпаний. Это видно по количеству маршрутов в списке, которые соединяют мировые экономические центры.
Самые прибыльные маршруты. Обслуживание маршрутов в столицу Великобритании является одним из самых прибыльных для большинства авиакомпаний.
Самыми прибыльными с марта 2018 года по апрель 2019 года были:
Напомним, В Министерстве инфраструктуры планируют инициировать ряд изменений в законодательство, чтобы стимулировать внутриукраинское авиасообщение. Сейчас Мининфраструктуры уже разработало и подало в Верховную Раду законопроект, который должен отменить налог на добавленную стоимость с авиабилетов на внутриукраинские рейсы.
Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января:
Среди украинских авиаперевозчиков в январе 2020 года самыми пунктуальными были авиакомпании:
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