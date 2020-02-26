Самые прибыльные маршруты мировых авиакомпаний

Лидером среди мировых компаний по прибыли стала British Airways. С марта 2018 года по апрель 2019 года эта авиакомпания больше всего заработала на рейсе Лондон — Нью-Йорк — почти $1,16 млрд.

Об этом сказано в материале businessinsider.

Кто клиенты. Деловые путешественники остаются крупнейшим рынком для авиакомпаний. Это видно по количеству маршрутов в списке, которые соединяют мировые экономические центры.

Самые прибыльные маршруты. Обслуживание маршрутов в столицу Великобритании является одним из самых прибыльных для большинства авиакомпаний.

Самыми прибыльными с марта 2018 года по апрель 2019 года были:

Лондон — Нью-Йорк, British Airways ($1159 млн).

Мельбурн – Сидней, Qantas ($861 млн).

Дубай – Лондон, Emirates ($796 млн).

Сингапур – Лондон, Singapore Airlines ($736 млн).

Нью-Йорк – Сан-Франциско, United Airlines ($689 млн).

Нью-Йорк – Лос-Анджелес, American Airlines ($662 млн).

Доха – Лондон, Qatar Airways ($639 млн).

Гонконг – Лондон, Cathay Pacific ($605 млн).

Сингапур – Сидней, Singapore Airlines ($550 млн).

Торонто – Ванкувер, Air Canada ($541 млн).

Напомним, В Министерстве инфраструктуры планируют инициировать ряд изменений в законодательство, чтобы стимулировать внутриукраинское авиасообщение. Сейчас Мининфраструктуры уже разработало и подало в Верховную Раду законопроект, который должен отменить налог на добавленную стоимость с авиабилетов на внутриукраинские рейсы.

Справка Finance.ua:

Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании января:

Среди украинских авиаперевозчиков в январе 2020 года самыми пунктуальными были авиакомпании:

“Мотор-Сич” – 93,4% рейсов выполнены вовремя;

“Международные авиалинии Украины” – 91%;

“Роза ветров” – 88,4%;

“ЯнЕир” – 80%.

Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь — с нами интересно и полезно!