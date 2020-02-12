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В правительстве сообщили, как будут развивать внутренние авиарейсы

В правительстве сообщили, как будут развивать внутренние авиарейсы

В Министерстве инфраструктуры планируют инициировать ряд изменений в законодательство, чтобы стимулировать внутриукраинское авиасообщение.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, сейчас Мининфраструктуры уже разработало и подало в Верховную Раду законопроект, который должен отменить налог на добавленную стоимость с авиабилетов на внутриукраинские рейсы.

«Проект закона создает благоприятные условия для выхода на рынок большего числа авиакомпаний и снижения цены на авиабилеты», — сообщили в Мининфраструктуры.

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Кроме законодательных изменений, в правительстве будут работать над развитием региональных аэропортов.

Так, планируют провести модернизацию аэропорта в Измаиле (юг Одесской области). Также в правительстве планируют построить новый аэропорт в Мукачево. Пока же продолжаются работы по реконструкции аэропорта Днепра.

По материалам hromadske.tv
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