Новый законопроект о труде: комитет ВР предоставил негативное заключение

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Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом предоставил негативное заключение по проекту закона №2708 “О труде”, поданного Кабинетом министров Украины.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВРУ.
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“Проект закона в предложенной редакции ослабляет уровень охраны труда, сужает объем трудовых прав и социальных гарантий работников по сравнению с действующим национальным законодательством, противоречит обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации, и не соответствует праву ЕС”, – говорится в заключении комитета.
Отметим, что профильным комитетом в рассмотрении данного законопроекта является комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, однако его заключение не размещено на сайте Рады.
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