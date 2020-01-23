Как изменятся зарплаты украинцев согласно новому Закону о труде

Зарплаты украинцам могут начать начислять по новой системе. Это предполагается новым Законом о труде, который планируется рассмотреть в Верховной Раде в ближайшее время.

Об этом говорится в проекте № 2708 от 28.12.2019 “Закона о труде”.

Так, новая власть может кардинально изменить трудовое законодательство. В парламенте зарегистрирован правительственный проект “Закона о труде” №2708, рассмотрение которого запланировано на февраль 2020 года. В случае утверждения этого законопроекта в Украине существенно изменятся условия приема на работу и увольнения сотрудников.

Эксперты считают, что со вступлением в силу нового закона работодатель сможет навязать соглашение, ухудшающее статус работника. Однако изменения произойдут и в методике установления и изменения зарплаты.

В частности, эксперт в области трудового права кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко рассказала, что в правительственном законопроекте отсутствует понятие видов зарплаты: фиксированной, почасовой, сдельной и так далее. Согласно нормам законопроекта №2708, работодателю предлагается “самостоятельно определять нормы труда и формировать системы оплаты труда с соблюдением принципа дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности, профессионального и квалификационного уровня, условий, объема выполняемой работы, степени ответственности, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности работодателя».

По словам эксперта, в новом законе не понятно, каким документом будет регулироваться заработная плата работника. Согласно ст. 70 “Информирование работников о размерах оплаты труда” регламентируется, что при каждой выплате зарплаты работодатель должен сообщать работнику такие данные за период, за который осуществляется оплата труда:

общая сумма начисленной заработной платы с расшифровкой по видам начислений;

размеры отчислений с заработной платы;

сумма заработной платы, причитающейся к выплате;

размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

При этом увеличение заработной платы будет производиться в качестве гарантии по оплате труда в ночное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни, за сверхурочные работы.

Например, за работу в ночное время должна производиться доплата в размере, определенном трудовым договором, но при этом доплата должна быть не менее 20% от ставки за каждый час работы в ночное время. Также гарантируется доплата за работу в выходные или нерабочие дни в повышенном размере – не менее на 20% выше оплаты работника, в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда.