Численность программистов в Украине может составлять 200 тысяч - Всемирный банк (инфографика)

Общая численность инженеров-программистов, занятых в индустрии информационных и коммуникационных технологий, к началу 2020 года могла достичь 200 тыс., но для повышения конкурентоспособности отрасли не хватает управленческого потенциала.

Об этом говорится в профильной докладе, который представили в киевском офисе Всемирного банка.

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«Украинские компании не обладают достаточным управленческим потенциалом, размерами и масштабами для того, чтобы конкурировать на международном рынке, даже по сравнению с подобными странами», – отмечается в сообщении ВБ.

Согласно докладу, украинским IT-компаниям, среди прочего, следует приобщаться к глобальным цепочкам добавленной стоимости за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, а также активизировать усилия по сохранению сотрудников, имеющих навыки работы с цифровыми технологиями.

Однако украинской IT-отрасли все еще не хватает мощных и динамичных компаний: экспортный поток в $3,5 млрд в 2017 году был сформирован преимущественно у более тысячи аутсорсинговых компаний с персоналом в пять или менее сотрудников.

Согласно докладу, IT-специалисты преимущественно работают в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

«В Украине областями с наиболее значительным потенциалом для применения информационно-коммуникационных технологий является сельское хозяйство, транспорт (трубопроводы, железные дороги), авиация, финансовый сектор и здравоохранение», – отмечается в докладе.

По оценке исследователей, особая система налогообложения ФЛП стала одним из главных факторов развития IT- отрасли в Украине, но из-за нее компании отвлекались от создания управленческих способностей, важных для масштабирования и модернизации.