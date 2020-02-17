Численность программистов в Украине может составлять 200 тысяч - Всемирный банк (инфографика)

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Общая численность инженеров-программистов, занятых в индустрии информационных и коммуникационных технологий, к началу 2020 года могла достичь 200 тыс., но для повышения конкурентоспособности отрасли не хватает управленческого потенциала.
Об этом говорится в профильной докладе, который представили в киевском офисе Всемирного банка.
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«Украинские компании не обладают достаточным управленческим потенциалом, размерами и масштабами для того, чтобы конкурировать на международном рынке, даже по сравнению с подобными странами», – отмечается в сообщении ВБ.
Согласно докладу, украинским IT-компаниям, среди прочего, следует приобщаться к глобальным цепочкам добавленной стоимости за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, а также активизировать усилия по сохранению сотрудников, имеющих навыки работы с цифровыми технологиями.
Однако украинской IT-отрасли все еще не хватает мощных и динамичных компаний: экспортный поток в $3,5 млрд в 2017 году был сформирован преимущественно у более тысячи аутсорсинговых компаний с персоналом в пять или менее сотрудников.
Согласно докладу, IT-специалисты преимущественно работают в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.
«В Украине областями с наиболее значительным потенциалом для применения информационно-коммуникационных технологий является сельское хозяйство, транспорт (трубопроводы, железные дороги), авиация, финансовый сектор и здравоохранение», – отмечается в докладе.
По оценке исследователей, особая система налогообложения ФЛП стала одним из главных факторов развития IT- отрасли в Украине, но из-за нее компании отвлекались от создания управленческих способностей, важных для масштабирования и модернизации.
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