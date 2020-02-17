0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Минэкономики будет просить 56 млрд грн из госбюджета для развития промышленности

Минэкономики будет просить 56 млрд грн из госбюджета для развития промышленности

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет просить 56 млрд гривен на развитие промышленности в Украине на последующие три года.

Об этом заявил на форуме Level Up Ukraine-2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Я хотел бы отметить приоритеты на 2021-2023 годы правительства по поддержке или развитии промышленности. Мы планируем попросить как Минэкономики 56 млрд грн на следующие три года на финансирование развития промышленности”, – сказал Милованов.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в правительственной “Экономической стратегии: рост через инвестиции”, обнародованной Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства шла речь о том, что промышленное производство в Украине сокращается в течение семи месяцев из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривны и новых санкций со стороны России.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.