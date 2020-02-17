Минэкономики будет просить 56 млрд грн из госбюджета для развития промышленности

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет просить 56 млрд гривен на развитие промышленности в Украине на последующие три года.
Об этом заявил на форуме Level Up Ukraine-2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
“Я хотел бы отметить приоритеты на 2021-2023 годы правительства по поддержке или развитии промышленности. Мы планируем попросить как Минэкономики 56 млрд грн на следующие три года на финансирование развития промышленности”, – сказал Милованов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в правительственной “Экономической стратегии: рост через инвестиции”, обнародованной Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства шла речь о том, что промышленное производство в Украине сокращается в течение семи месяцев из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривны и новых санкций со стороны России.
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