В Кабмине назвали причины падения промпроизводства (инфографика)

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Промышленное производство в Украине сокращается в течение семи месяцев из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривны и новых санкций со стороны России.
Об этом говорится в правительственной “Экономической стратегии: рост через инвестиции”, обнародованной Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Отмечается, что в целом за 2019 год промышленность сократилась на 1,8%, перерабатывающая промышленность на 2%, поставки электроэнергии, газа на 4,1%; добывающая промышленность не росла и не снижалась.
В разрезе видов деятельности больше всего потеряла текстильная промышленность (-9.9%), полиграфическая (-5,8%) и машиностроение (-5,6%).
В Минэкономики это связывают со снижением цен на черные металлы в мире, ремонтом производственных мощностей в энергетике и металлургии, теплыми погодными условиями (энергетика), санкциями от РФ и укреплением гривныи.
Также сообщается о проблемах с логистикой, импортной конкуренцией и низким урожаем сахарной свеклы, фруктов и овощей (пищевая промышленность).
В Минэкономики рассчитывают, что динамика промышленности улучшится в условиях введения в действие новых производственных мощностей и внедрения реформ (в т.ч. начала “большого строительства”).
Также положительно повлияет постепенное решение логистических проблем в транспорте и улучшение внешней конъюнктуры.
Подчеркивается важность увеличения сырьевой базы со стороны с/х (урожай семян подсолнечника) и расширение спроса на внутреннем рынке.
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