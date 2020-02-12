0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

В Кабмине назвали причины падения промпроизводства (инфографика)

В Кабмине назвали причины падения промпроизводства (инфографика)

Промышленное производство в Украине сокращается в течение семи месяцев из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривны и новых санкций со стороны России.

Об этом говорится в правительственной “Экономической стратегии: рост через инвестиции”, обнародованной Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что в целом за 2019 год промышленность сократилась на 1,8%, перерабатывающая промышленность на 2%, поставки электроэнергии, газа на 4,1%; добывающая промышленность не росла и не снижалась.

В разрезе видов деятельности больше всего потеряла текстильная промышленность (-9.9%), полиграфическая (-5,8%) и машиностроение (-5,6%).

В Минэкономики это связывают со снижением цен на черные металлы в мире, ремонтом производственных мощностей в энергетике и металлургии, теплыми погодными условиями (энергетика), санкциями от РФ и укреплением гривныи.

Также сообщается о проблемах с логистикой, импортной конкуренцией и низким урожаем сахарной свеклы, фруктов и овощей (пищевая промышленность).

В Минэкономики рассчитывают, что динамика промышленности улучшится в условиях введения в действие новых производственных мощностей и внедрения реформ (в т.ч. начала “большого строительства”).

Также положительно повлияет постепенное решение логистических проблем в транспорте и улучшение внешней конъюнктуры.

Подчеркивается важность увеличения сырьевой базы со стороны с/х (урожай семян подсолнечника) и расширение спроса на внутреннем рынке.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.