Льготные кредиты на создание бизнеса планируют выдать 50 тысячам украинцев - Минэкономики

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что планируют выдать льготные кредиты на создание и развитие малого бизнеса под 5-7-9% годовых 50 тысячам украинцев.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Дмитрий Романович во время презентации программы льготного кредитования в Харькове.

«По нашим подсчетам, программа позволит высвободить примерно 30 млрд гривен, имеющихся в банках. В зависимости от спроса, до 50 тысяч предпринимателей смогут получить кредит», – сообщил Романович.

По расчетам правительства, в случае успешного развития программы льготных кредитов, такие займы на создание бизнеса могут создать до 90 тысяч новых легальных рабочих мест. Отметим, что от количества созданных рабочих мест зависит и ставка льготного кредита.

Справка Finance.ua:

21 января Президент подписал закон о доступных кредитах для малого бизнеса, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.

Для предпринимателей, у которых нет залога, правительство разработало отдельный механизм – кредитные гарантии. Банк заменяет залог специальным финансовым инструментом.