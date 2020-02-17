Нацбанк уменьшает регуляторную нагрузку на банки

Национальный банк уточнил требования к выполнению норматива LCR в иностранной валюте для банков, соотношение обязательств которых в иностранной валюте ко всем обязательствам составляет менее 5%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такие банки продолжат рассчитывать LCR в иностранной валюте для целей надзора, однако без обязательства обеспечивать соблюдение его значения на уровне 100%.

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Такой подход уменьшит регуляторное нагрузки на банки, которые не работают с иностранной валютой. Уточнение требований по применению норматива LCR в иностранной валюте учитывает рекомендации Базеля III и нормы европейского законодательства.

Справка Finance.ua:

Это решение утверждено постановлением Правления Национального банка Украины № 21 от 19 февраля 2020 года “О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине”, которая вступает в силу с 20 марта 2020 года.

Коэффициент покрытия ликвидностью ( LCR ) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария.