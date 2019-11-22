Банковский норматив LCR повышен до 100%

С 1 декабря 2019 года минимальное значение коэффициента покрытия ликвидностью (liquidity coverage ratio; LCR) во всех валютах и ​​в иностранной валюте повышается с 90% до 100%.

Минимальный уровень 100% будет сохраняться и в дальнейшем, сообщает регулятор.

Банки Украины начали официальный расчет норматива с 1 декабря 2018 года. В начале минимальное значение для LCR в иностранной валюте составило 50%, во всех валютах – 80%. Повышение минимального обязательного значения LCR до 90% для значения коэффициента LCR во всех валютах и ​​в иностранной валюте состоялось в июне 2019 года.

Коэффициент покрытия ликвидностью – это соотношение высококачественных ликвидных активов банка к сумме, необходимой для покрытия повышенного оттока средств из банка в течение 30 дней. Он отражает уровень устойчивости банка к краткосрочным шокам ликвидности – характерного для кризисных периодов явления, когда происходит значительный отток средств клиентов.

Выполнение норматива будет свидетельствовать, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного выполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях.

Учитывая значительный уровень долларизации украинской банковской системы, банки должны соблюдать норматива LCR как в национальной, так и в иностранных валютах.